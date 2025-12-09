Baile de mayores para animar la Navidad en Coristanco

Baile de mayores en Carballo Raúl López Molina

El Concello de Coristanco promueve el envejecimiento activo en Navidad con los bailes de mayores que se llevarán a cabo durante los meses de diciembre y enero con música en directo. La programación, que fue presentada ayer, dará comienzo el próximo sábado 13 con la actuación de Judith Cundíns.

Seguirá los días 20 y 27 con Nuevo Siglo y Mar Dávila Dúo, respectivamente. En el mes de enero continúa la programación con el dúo Marineda el sábado 17, Trío Digital el día 24, y finalizará el 31 de enero con la música de Martín Carrión. Todas las actividades serán gratuitas y se celebrarán en el local social de Oca, en horario de 17:30 a 20:30 horas.

Además, en cada sesión se habilitará una zona de juegos de mesa para los que prefieran conversar o disfrutar con estos juegos. Por otra parte, este sábado el Concello repartirá chocolate caliente y surtido de dulces típicos navideños entre los asistentes para dar la bienvenida a estas fiestas. La semana pasada ya se encendió el alumbrado navideño. Desde el Concello animan a los vecinos a participar en las diferentes actividades programadas.