Bergantiños

Baile de mayores para animar la Navidad en Coristanco

La programación comenzará el sábado 13 de diciembre y rematará a finales de enero

Redacción
09/12/2025 21:15
El Concello de Coristanco promueve el envejecimiento activo en Navidad con los bailes de mayores que se llevarán a cabo durante los meses de diciembre y enero con música en directo. La programación, que fue presentada ayer, dará comienzo el próximo sábado 13 con la actuación de Judith Cundíns. 

Seguirá los días 20 y 27 con Nuevo Siglo y Mar Dávila Dúo, respectivamente. En el mes de enero continúa la programación con el dúo Marineda el sábado 17, Trío Digital el día 24, y finalizará el 31 de enero con la música de Martín Carrión. Todas las actividades serán gratuitas y se celebrarán en el local social de Oca, en horario de 17:30 a 20:30 horas. 

Además, en cada sesión se habilitará una zona de juegos de mesa para los que prefieran conversar o disfrutar con estos juegos. Por otra parte, este sábado el Concello repartirá chocolate caliente y surtido de dulces típicos navideños entre los asistentes para dar la bienvenida a estas fiestas. La semana pasada ya se encendió el alumbrado navideño. Desde el Concello animan a los vecinos a participar en las diferentes actividades programadas.

