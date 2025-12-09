Diputación y Concello de Cabana renuevan el convenio para la gestión cultural y turística de Dombate

Penas y Muíño, durante el convenio firmado Cedida

El alcalde de Cabana, José Muíño, y el diputado de Patrimonio de la Diputación, Xosé L. Penas, firmaron este martes el convenio de colaboración que regula la gestión integral de la atención de visitantes y de las actividades culturales complementarias de puesta en valor del Dolmen de Dombate durante 2026.

Para ello, el ente provincial aporta un máximo de 62.184,41 euros. Penas señaló la relevancia de realizar actividades en torno a los elementos patrimoniales para contribuir a su puesta en valor, “especialmente desde el punto de vista cultural e histórico”. Asimismo, incidió en la importancia de firmar este tipo de convenios institucionales para poner a disposición de los ayuntamientos la ayuda económica necesaria para la realización de actividades, “pero sempre mantendo a xestión da protección patrimonial dos bens e da contorna”.