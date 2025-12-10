La Xunta premia al colegio de Laxe por un video científico

Entrega de los premios este miércoles Cedida

El secretario xeral da Lingua, Valentín García, entregou este miércoles los premios a los cinco centros escolares que resultaron ganadores del Concurso Galego de Vídeos Científicos 2025. Entre los cinco centros galardonados se encuentra el colegio de Laxe, además de otros dos A Coruña (Eusebio da Garda y el IES Menéndez Pidal), uno Cospeito y otro en Catroverde, en la provincia de Lugo.

El certamen, convocado por el Mes da Ciencia en Galego, tiene como principal objetivo promover entre el alumnado la innovación científica en lengua gallega. En el acto, el representante de la Consellería de Cultura e Lingua estuvo acompañado por el presidente de Igaciencia, Manuel Díaz Regueiro, y por alumnado y profesorado de centros premiados, a los que agradeció su participación en este tipo de iniciativas.

“Fomentan a creatividade desde un enfoque multidisciplinar para reafirmar o valor da lingua propia no ámbito científico nunhas idades onde é tan importante a motivación e os referentes”, indicó. El CEIP Cabo da Area de Laxe fue premiado por el video científico ‘Foguete de Cabo’. El alumnado decoró las caras del poliedro Foguete con los protagonistas de los viajes galácticos que precedieron a su trabajo, y cuentan su historia a través del proyecto audiovisual.

Los ganadores recibieron un premio económico para el centro y un lote de libros y diploma acreditativo como regalo.