Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La Xunta premia al colegio de Laxe por un video científico

Fue uno de los cinco centros seleccionados en toda Galicia

Redacción
10/12/2025 22:13
Entrega de los premios este miércoles
Entrega de los premios este miércoles
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El secretario xeral da Lingua, Valentín García, entregou este miércoles los premios a los cinco centros escolares que resultaron ganadores del Concurso Galego de Vídeos Científicos 2025. Entre los cinco centros galardonados se encuentra el colegio de Laxe, además de otros dos A Coruña (Eusebio da Garda y el IES Menéndez Pidal), uno Cospeito y otro en Catroverde, en la provincia de Lugo.

 El certamen, convocado por el Mes da Ciencia en Galego, tiene como principal objetivo promover entre el alumnado la innovación científica en lengua gallega. En el acto, el representante de la Consellería de Cultura e Lingua estuvo acompañado por el presidente de Igaciencia, Manuel Díaz Regueiro, y por alumnado y profesorado de centros premiados, a los que agradeció su participación en este tipo de iniciativas. 

“Fomentan a creatividade desde un enfoque multidisciplinar para reafirmar o valor da lingua propia no ámbito científico nunhas idades onde é tan importante a motivación e os referentes”, indicó. El CEIP Cabo da Area de Laxe fue premiado por el video científico ‘Foguete de Cabo’. El alumnado decoró las caras del poliedro Foguete con los protagonistas de los viajes galácticos que precedieron a su trabajo, y cuentan su historia a través del proyecto audiovisual. 

 Los ganadores recibieron un premio económico para el centro y un lote de libros y diploma acreditativo como regalo.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

751d1843-ccac-48b0-b938-ac9658d747b8

Muere una vecina de Cabana de 77 años al ser atropellada por un coche en la recta de A Carballa
Redacción
Reunión con los empresarios del polígono de Carballo este miércoles

La Xunta analiza con los empresarios del polígono de Carballo los avances en el trámite de la ampliación
Redacción
Anteriores jornadas de la Asociación Paseniño

Un encuentro reflexionará en Cee sobre la realidad del alumnado con necesidades educativas
Redacción
Los Reyes Magos en Zas en el pasado Nadal

Mercado Artesán, obradoiros y campamentos gratuitos en el Nadal de Zas
Redacción