Bergantiños

Mercado Artesán, obradoiros y campamentos gratuitos en el Nadal de Zas

Una veintena de actividades forman parte de la programación, que concluirá con la cabalgata de Reyes

Redacción
10/12/2025 21:59
Los Reyes Magos en Zas en el pasado Nadal
Los Reyes Magos en Zas en el pasado Nadal
EC
El Concello de Zas presentó su programación especial de Nadal, con una veintena de actividades en las que combina tradición, ocio, educativo, cultura y conciliación familiar, con propuestas para todos los públicos.

El alcalde, Manuel Muíño, destaca la clara apuesta por la conciliación, con campamentos gratuitos dirigidos a los niños para esta vacaciones. El regidor afirma que “esta programación busca que ninguén quede atrás no acceso á cultura e ao lecer”. “Queremos un Nadal para todos e todas, no que Zas volva demostrar que é un concello vivo, dinámico e orgulloso do que ofrece”, añade. 

La programación comienza este sábado en las Torres do Allo con un obradoiro de elaboración de Bolas de Vancouver y el espectáculo ‘Un saco de contos’, interpretado por Ángeles Goás, ás 17:30 horas. El lunes 15 vuelven los Ratiños de Lonxedetodo a Baio con sus cuentos navideños, y al día siguientes estarán en la biblioteca de Zas. También habrá funciones en los colegios y en la escuela infantil. 

El fin de semana del 20 y 21 se celebrará una nueva edición del Mercado Artesán de Nadal en Baio, con cuentacuentos, música y magia. El 20 destaca la actuación de Celso Sanmartín en el mismo escenario. La visita del Apalpador a Carreira, fiesta pre fin de Año, obradoiros de adornos navideños y de cocina y las cabalgatas de Reyes completan la oferta cultural. 

El campamento Zas Nadal para los niños será del 22 al 26 de diciembre en el centro sociocultural de Zas y del 29 de diciembre al 2 de enero en Baio, en horario de 10 a 14 horas. Es necesario inscribirse en los dos casos para poder participar.

