Diario de Ferrol

Bergantiños

Música, teatro y cabalgatas de Reyes en el Nadal de Cances

La primera de las actividades será el 14 de diciembre con una función teatral y rematarán el 6 de enero con los Reyes Magos

Redacción
10/12/2025 21:38
Los Reyes Magos recorren Cances en una edición anterior
Los Reyes Magos recorren Cances en una edición anterior
EC
La asociación San Campio de Cances, en el municipio de Carballo ha programado las actividades navideñas para las próximas semanas con música, teatro, magia y la tradicional cabalgata de los Reyes Magos. La primera de las propuesta será el próximo domingo 14 con la representación de la obra “Raíñas á escena”, a cargo del Aula de Teatro Municipal. Será a las 18.00 horas en el local social de Cances. Al finalizar el espectáculo habrá pinchos para todos los asistentes. 

El domingo 21 recibirán la visita de Papá Noel en esta parroquia carballesa, con un festival musical y actuación del mago Markez. Será a partir de las 18.00 horas en el mismo escenario, y al acabar, degustación de productos navideños. El sábado 6 de enero durante la mañana los Reyes Magos recorrerán la parroquia para llevar la ilusión a los niños. También habrá una actuación del coro de Cances al terminar la misa.

