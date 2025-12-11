Mi cuenta

Bergantiños

A Laracha y Muxía inauguran la Navidad con el encendido de las luces este viernes

En la localidad larachesa se aplazó el acto la semana pasada por el mal tiempo

Redacción
11/12/2025 22:03
Luces navideñas el pasado año en A Laracha
Luces navideñas el pasado año en A Laracha
EC
Los concellos de A Laracha y de Muxía inauguran este viernes la Navidad al encender sus respectivos alumbrados. En la localidad larachesa se aplazó el acto previsto para la semana pasada debido al mal tiempo. A las 18.30 horas se dará el pistoletazo de salida en las plazas Les Sables D´Olonne y O Recreo

Además del alumbrado, comenzará el Poboado Navideño y habrá otras sorpresas durante la jornada. Los protagonistas del encendido serán los niños del Espazo de Participación da Infancia e da Adolescencia (EPIA). Desde el Concello larachés recuerdan, además que el día 14 rematará el plazo para anotarse en los obradoiros de conciliación que tendrán lugar durante las vacaciones navideñas, para los niños de 3 a 12 años.

 Muxía por su parte inaugurará el encendido de las luces a las 19.00 horas. Contarán para ello con las jóvenes Noa Sambad, Lola Soneira y Alejandra García, campeonas de España Sub-12 de fútbol sala, que desde el Concello las describen como “exemplo de talento, esforzo e ilusión” y todo un orgullo para Muxía. Después podrán disfrutar de la música de Moc Moc, chocolate con churros y fuegos artificiales.

