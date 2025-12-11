Alumnado de la Universidade de Santiago presenta nuevos recursos didácticos para Aspaber

Presentación de los recursos en Carballo Cedida

Alumnado de los grados de Pedagogía y de Magisterio en Educación Infantil y Primaria de la Universidade de Santiago (USC) presentaron este jueves nuevos recursos didácticos adaptados para usuarios de Aspaber. La presentación y entrega del material tuvo lugar en las instalaciones de A Brea, en Carballo.

El proyecto se enmarca en el programa de colaboración que mantienen Aspaber y la USC desde hace varios años a través de las ApS (Aprendizaje y Servicio), una experiencia educativa que combina innovación, inclusión y aprendizaje experimental. Al acto acudieron el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; la concejala de Servicios Sociales, Maica Ures; profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC, representantes del CRA Ponte da Pedra, alumnado de Magisterio y de Pedagogía de la UDC, miembros de la junta directiva de Aspaber y usuarios de la entidad.

Los asistentes valoraron muy positivamente esta herramienta, que aborda las necesidades reales de las personas, al mismo tiempo que favorece una mujer formación académica a través diseños universales adaptados. El material está orientado a todos los usuarios de Aspaber y al alumnado del CRA Ponte da Pedra, con especial atención a las personas con Trastorno do Espectro Autista (TEA).

Los recursos se centran en diferentes aspectos, principalmente en las emociones, las rutinas diarias de las personas o como abordar consultas médicas específicas, entre otros temas.

Por otra parte, Aspaber celebra mañana sábado su tradicional Gala de Nadal, en el Pazo da Cultura de Carballo, a partir de las 12.00 horas. Como es habitual, en el acto se demostrará el talento de los usuarios de la entidad, con una gala llena de humor y muchas sorpresas. A continuación se llevará a cabo una comida en el pabellón del colegio San Luis Romero.