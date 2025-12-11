Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Cabana "abraza o Nadal" con un festival de panxoliñas

Será este viernes en el auditorio municipal a partir de las 19.00 horas

Redacción
11/12/2025 22:10
Una actuación en el festival del pasado año
Una actuación en el festival del pasado año
IG
El Concello de Cabana da la bienvenida la Navidad con el festival de panxoliñas ‘Abrazando ao Nadal’. La cita tendra lugar este viernes en el auditorio municipal, a partir de las 19.00horas. Contará con la participación de cuatro agrupaciones locales: la Coral San Martín de Canduas, la Coral de Cesullas, Son de Cabana y las Cantareiras de Anos. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

 El pasado lunes ya se celebró en el mismo escenario el XXI Festival Tempos de Nadal, con la participación de las corales polifónicas de Santa Mariña y de Cesullas. La música de agrupaciones locales es la principal apuesta del Concello para estas navidades. 

La programación navideña continúa mañana con obradoiros en el dolmen de Dombate, y el domingo, el espectáculo “A Viaxe de Nano, de Raquel Queizás. El sábado 20 de diciembre tendrá lugar el Poboado de Nadal en la aldea de Riobó, con diferentes actividades, y al día siguiente, concierto de Uxía Senlle en Dombate.

