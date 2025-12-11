Carballo apuesta por la economía social para generar nuevos proyectos

Puestos de venta en el mercado solidario en Carballo Mar Casal

La carpa de la Praza do Concello de Carballo acogió este jueves la II Feira do Mercado Social, con una docena de puestos de exposición y venta, además de otras actividades paralelas. Los participantes en el evento son Coop57 Galicia, Anxóuxeres, Cooperativa Nosa Enerxía, O espírito da colmea, ONG Por que no?, Íntegro, Comercio Xusto de Solidariedade Internacional de Galicia, Fíos de Cores, Asociación Otras Narrativas, UPA Espazo Barefoot, Reas Galicia, Livegens, Vallelongo y Toxalriba.

La primera edición del certamen se celebró en el año 2021, por lo que Carballo apuesta de nuevo por la economía social como generadora de oportunidades que permitan aprovechar el potencial de este concello para desarrollar nuevos proyectos ligados a la economía circular y a la sostenibilidad. La feria fue organizada por Reas Galicia, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Galicia, con la colaboración de la Concellaría de Innovación, Formación e Emprego, al igual que el congreso Galicia é ESS, que se celebra hoy en el Fórum.

Por la mañana, coincidiendo con la jornada de feria, se presentó el catálogo de mercado social de A Coruña. El acto principal de la tarde fue un “faladoiro” sobre proyectos de vivienda colaborativa en Galicia, como alternativa a la actual crisis habitacional, con la participación de diferentes cooperativas. Además de exponer las dificultades del acceso a la vivienda, se presentaron varios proyectos en marcha de vivienda colaborativa como una de las alternativas a este problema. En el acto también participó el concejal de Innovación, Formación e Emprego, Iván Andrade.

También se llevaron a cabo obradoiros para los más pequeños, hubo una cata de chocolates de comercio justo y para finalizar, espectáculo de música y títeres.

El Fórum Carballo acoge hoy el II Congreso Galicia é ESS, una iniciativa abierta a todas las personas que compartan los valores de la economía social y solidaria o que deseen saber más sobre este movimiento. La primera de las ponencias abordará la importancia de la economía circular, con la presentación de un proyecto desarrollado en las Islas Canarias. También habrá un faladoiro en el que se tratará la trayectoria del mercado social en Galicia, con la participación de distintos profesionales.