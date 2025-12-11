Mi cuenta

Bergantiños

La Feira Doce vuelve el fin de semana a Carballo

En total habrá 16 puestos de venta con productos típicos de estas fechas

Redacción
11/12/2025 22:23
El mercado semanal de los jueves, ayer, en Carballo
El mercado semanal de los jueves, ayer, en Carballo
Mar Casal
Este fin de semana vuelve a Carballo la Feira Doce, tras el éxito de la Feira de Artesanía del puente festivo. Será mañana sábado y domingo en la carpa de la Praza do Concello, que volverá a llenarse de actividad durante los dos días. En total serán 16 expositores con diferentes productos y otras actividades paralelas. 

Panadería A Milagrosa, Panadería Serrano, PanIgnacio, Panadería Roiser, Confitería San Luis, Zuccaro, Chisco Ramos, Mmmm Xeados!, Arte Cachito, Terra Meiga, Pan con Chocolate, Garrapiñadas Juan e Paty, Break Time Churrería María, Cafés Lúa y Alimentación Rubio, que pondrá el toque salado, son los protagonistas de esta feria. El sábado estará abierta de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00, y el domingo en horario de mañana, de 11.00 a 15.00 horas. 

Durante los dos días se podrán adquirir dulces típicos de estas fechas como panettone, roscón de Reis, turrón o polvorones, entre otros. También habrá obradoiros de repostería, de pintura con Isa Bermúdez y los pajes recogerán mañana las cartas para Papá Noel. El domingo habrá Cantos de Nadal con las entidades carballesas. Mañana también se disputa el VII Torneo de ajedrez de Nadal Xiria Carballo.

