A Laracha y Muxía prenden la Navidad

Acto de encendido de las luces en A Laracha Mar Casal

A Laracha y Muxía dieron la bienvenida a la Navidad en la tarde de este viernes, con actos muy concurridos en las dos localidades en el encendido de sus alumbrados. En la capital larachesa se dio el pistoletazo de salida desde las plazas Les Sables D´Olonne y O Recreo, con los niños y niñas del Espazo de Participación da Infancia e da Adolescencia.

La localidad dio la bienvenida a su poblado navideño con mucha animación y espectáculo para los más pequeños. La jornada inaugural se completó con la tradicional chocolatada para todos los asistentes. A Laracha tuvo que retrasar un encendido una semana debido a las malas condiciones meteorológicas de la semana pasada.

En el puerto de Muxía por su parte, Noa Sambad, Lola Soneira e Alejandra García, campeonas de España Sub-12 de fútbol sala, fueron las encargadas de prender el alumbrado navideño.