La Costa da Morte gana población por primera vez desde mediados de los años ochenta

Carballo es el municipio de la zona que más población ha ganado Mar Casal

La Costa da Morte ha conseguido revertir la sangría demográfica que arrastraba desde mediados de la década de los ochenta del pasado siglo XX. Según los datos que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha del pasado 1 de enero de 2025 había en la zona un total de 122.480 habitantes. Son 368 más (un 0,3%) que en 2024.

Si bien la cifra no es elevada, rompe con un ciclo negativo en una comarca demográficamente envejecida que entre los años 1986 y 2024 perdió un total de 33.784 vecinos, lo que supone un descenso que roza el 22%. Los datos positivos de 2025 son gracias al impulso de los cinco municipios que han ganado habitantes: Carballo, A Laracha, Cerceda, Santa Comba y Mazaricos; el resto, no obstante, continúan en una dinámica negativa.

Carballo comenzaba el año con 32.120 vecinos empadronados, 525 más que un año atrás. La capital de Bergantiños lidera el crecimiento demográfico en toda la zona, situándose además como el duodécimo concello gallego con más población, solo por detrás de las siete grandes ciudades, Oleiros, Vilagarcía de Arousa, Arteixo y Ames.

Por su parte, A Laracha es el segundo concello de la Costa da Morte con mayor proyección demográfica, tras ganar 178 habitantes, hasta situarse en 11.781 en enero. Sin embargo, los datos más recientes apuntan a que se ha superado la barrera de los doce mil. A su vez, Santa Comba incrementó su padrón en 125 personas, hasta las 9.442. En el caso de Cerceda el auge ha sido en una treintena de vecinos (hasta 5.116), mientras que Mazaricos tan solo ha sumado dos vecinos más (3.721).

Por el contrario, el descenso más acusado de población se ha dado en Zas (-1,5%), junto con Corcubión y Muxía, con una caída del 1,3% en el número de residentes.

Por otro lado, cabe destacar la mayor presencia de mujeres que hombres; ellas representan el 51,2% de la población total, con 62.652 empadronadas frente a 59.828 varones.