Animada Xuntanza de Maiores en Laxe, con 250 comensales

Comida de mayores en Laxe este sábado Raúl López Molina

La I Xuntanza dos Maiores de Laxe celebrada este sábado estuvo muy animada y concurrida, con la asistencia de 250 personas. También participó el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, quien felicitó al Concello por esta iniciativa, que apuesta por el bienestar y envejecimiento activo.

Además de disfrutar de la comida y de una jornada de confraternidad en el pabellón polideportivo, los asistentes gozaron de la buena música de la mano de la agrupación local O Tren da Unha.