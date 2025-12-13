El BNG pide a la Xunta reforzar la línea directa de autobús entre Carballo y A Coruña

Los representantes nacionalistas, en la parada de la calle Perú de Carballo BNG

El BNG llevará al Parlamento gallego la calidad del servicio de transporte público de autobús entre Carballo y A Coruña, para reclamar que se refuerza la línea directa entre la capital de Bergantiños y la ciudad herculina y que se eliminen las prioridades de embarque.

El diputado nacionalista Oscar Insua se reunió este sábado con las responsables del BNG en Carballo, Inés Rodríguez, y de Galiza Nova Bergantiños, Carolina Pacoret, así como con otros miembros de ambas organizaciones, para informarles de la iniciativa parlamentaria sobre el transporte público que va a llevar a cabo el partido.

El encuentro tuvo lugar en Carballo, donde aprovecharon para acercarse hasta la parad de autobús de calle Perú. En ese momento, según denunciaron, las personas que estaban en la marquesina llevaban media hora esperando por el autobús.

El BNG presentará una proposición no de ley para su debate en comisión parlamentaria, en la que se propone instar a la Xunta a reforzar la línea directa de autobús entre Carballo y A Coruña, estableciendo más frecuencias que partan de ambas estaciones, sobre todo en las franjas horarias de mayor demanda. Señala el BNG que los vecinos de Bergantiños están preocupados por el funcionamiento de este servicio público y se topa frecuentemente con contratiempos. Cita el BNG que el autobús que va de Carballo hacia A Coruña dispone de muy pocas plazas, ya que están ocupadas por usuarios que provienen de Fisterra y Cee, ya que el autobús realiza ambas líneas. Los usuarios “tienen que esperar al siguiente viaje, que muchas veces no es directo” por lo que la duración del trayecto dura casi el doble del tiempo, señalan los nacionalistas.

Cuando se trata del viaje de vuelta, desde A Coruña, denuncia el BNG que no se respeta el orden de llegada en la cola de embarque, ya que la propia empresa prioriza a las personas que viajan hasta el final de la ruta de Fisterra, excluyendo a las que se dirigen a destinos intermedios, como es el caso de Carballo. Indica el BNG que esta realidad quedó reflejada en la contestación de la empresa a la queja de un usuario del servicio. “Al tratarse del último servicio que conecta Carballo con las localidades posteriores, es necesario priorizar el acceso de los viajeros con destino más allá de esa localidad, ya que no disponen de ninguna otra alternativa de transporte público para llegar a su destino”, explica la concesionaria. Denuncia el BNG que esta práctica es “claramente arbitraria” y que quebranta el principio de equidad e igualdad que debe primar en un servicio público. Por ello, insta a la Xunta a comunicar a la empresa que está prohibido establecer prioridades de embarque y que aplique sanciones al respecto.