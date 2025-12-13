La Feira Doce de Carballo sirve de aperitivo para las fiestas navideñas

Feira Doce este sábado en Carballo Raúl López Molina

La Feira Doce de Nadal, que celebra su segunda edición en la carpa de la Praza do Concello de Carballo, sirve como aperitivo perfecto para las fiestas navideñas que están a punto de comenzar. Roscón de reyes, turrón, polvorones, panettone o garrapiñadas son algunos de los muchos productos que se pueden encontrar en el mercadillo.

Este sábado estuvo muy concurrido todo el día y se espera también mucha actividad esta mañana, al coincidir con domingo de feria. En total son 16 expositores los que exhiben sus productos dulces, aunque también hay algún toque salado para satisfacer a todos los paladares. La música y los talleres infantiles son también grandes protagonistas en las dos jornadas. Ayer hubo un obradoiro de repostería por la mañana, y por la tarde, otro de pintura con Isa Bermúdez.

Además, los más pequeños recibieron la visita del paje real para recoger sus cartas y entregárselas a los Reyes Magos. En la sesión vermú la música correrá a cargo del grupo Blues do País.

Este domingo habrá nuevos obradoiros de repostería y de “roliños do Nadal” al mediodía, y al mismo tiempo, comenzarán los Cantos de Nadal a cargo de las agrupaciones de música tradicional del municipio: Nemeth, Escola do Alpendre y la Coral Polifónica de Bergantiños. También se sorteará una cesta de Nadal con productos dulces (13.30 horas).

La sesión vermú correrá a cargo del grupo Ukestra do Medio, y dará comienzo a las 13.30 horas. La feria cerrará sus puertas a las tres de la tarde.

La programación navideña continuará durante la próxima semana en Carballo. El viernes 19 darán comienzo el parque de juegos en la plaza, con diversas modalidades adaptadas a las distintas edades. Los juegos se prolongarán hasta el día 24. El lunes 22 también darán comienzo los campamentos navideños para ayudar a las familias a conciliar su vida profesional, donde se impartirán diferentes talleres.