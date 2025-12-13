Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

La feria de Carballo, protagonista en la gala de Aspaber

Los usuarios realizaron una parodia sobre el antiguo mercado de la localidad

Redacción
13/12/2025 21:17
Uno de los sketch de la gala de Aspaber
Uno de los sketch de la gala de Aspaber
Raúl López Molina
Aspaber celebró una nueva edición de su tradicional Gala de Nadal en el Pazo da Cultura de Carballo, compartiendo peripecias y muchas risas con los asistentes. La feria de la localidad fue en esta ocasión el tema elegido para su habitual parodia, donde se mezclaron los “sketchs” con otras escenas recreando viejos tiempos de este mercado referente en toda la comarca.

 Puestos de ganado, con venta de cerdos a prueba de inteligencia artificial, churrerías o puestos de bragas fueron algunos de los escenarios recreados por el alumnado de Aspaber, muy aplaudidos por el público asistente, que llenó el auditorio del Pazo da Cultura. También se proyectaron imágenes de la feria durante el acto, contando una historia a modo de documental de Félix Rodríguez de la Fuente. En esta ocasión no participó ningún rostro conocido televisivo, como es habitual en todas las ediciones, aunque la gala no defraudó igualmente a los asistentes. 

Para cerrar la gala contaron con la música del alumnado de acordeón del auditorio. La directora de Aspaber, Dolores Fernández, agradeció la colaboración de los músicos y de todas las personas que hicieron posible esta gala. Al finalizar hubo una comida de confraternidad en el pabellón del colegio San Luis Romero, con la asistencia de unas 300 personas, entre usuarios, familias y autoridades.

