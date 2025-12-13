Presentados medio centenar de trabajos al concurso fotográfico de A Laracha

Entrega de los premios del concurso fotográfico C.L.

El Concello entregó los premios del IV certamen fotográfico ‘A Laracha no obxectivo’ a los tres clasificados en la modalidad general y de redes sociales, dotado con 1.500 euros. Con este certamen se quiere poner en valor el patrimonio arquitectónico, natural y cultural del concello. Además de la dotación económica, los ganadores recibieron un cuadro con su fotografía.

En esta convocatoria se presentaron casi medio centenar de imágenes en la modalidad general, con un incremento respecto a la anterior edición, lo que demuestra el interés por el certamen. En la entrega de premios el alcalde, José Manuel López Varela, destacó la “calidade e a cantidade das fotografías presentadas, que pasarán a formar parte do arquivo fotográfico municipal e contribuirán a seguir difundindo a identidade do noso territorio”, además de felicitar el trabajo de todos los participantes.

El primer premio, dotado con 600 euros, fue para Antonio Fernández Martínez, con ‘Lúa decrecente polo santuario’; el segundo, de 400 euros, fue para Jonatan Mesías Torres con ‘Memoria de piedra’; y el tercero, dotado con 250 euros, de Iván Gómez Costa, con ‘Fogar das xacias’. En la categoría de Redes Sociales el premio fue para Iria Boza Martínez por ‘Memorias de auga e cerne’.