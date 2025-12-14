A Laracha abre el plazo para las actividades infantiles de Nadal

Obradoiro de cocina el pasado año en A Laracha EC

El Concello de A Laracha abre este lunes el plazo para inscribirse en las actividades gratuitas que organiza el Concello para estas fechas navideñas, que están dirigidas exclusivamente a los niños y jóvenes empadronados en este municipio. Los interesados pueden anotarse cubriendo el formulario correspondiente online o de forma presencial en la Casa de Cultura.

La primera de las actividades será el 22 de diciembre, el obradoiro de Nadal “Panettone con maxia”, dirigido al alumnado de Educación Infantil y Primaria. El primer turno, a partir de los cuatro años, será en horario de mañana, de 9.30 a 11.30 horas. A las 12.00 horas habrá un nuevo turno hasta las 14.00.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, habrá otro turno para los escolares de Educación Primaria, y el último, a las 18.30 horas. El 29 de diciembre por la mañana habrá dos nuevos turnos. También abre el plazo para ir a patinar a la pista de hielo de Perillo, el día 29 de diciembre.

Esta semana también finaliza el plazo para anotarse en los distintos certámenes que están en marcha en el Concello larachés. Se trata del concurso de fachadas, balcones y jardines exteriores de viviendas particulares; el concurso de escaparates (acaban el 21) y el concurso de panxoliñas, que remata el 18.