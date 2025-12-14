Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

La memoria de las cantareiras pervive en la Costa da Morte con nuevos homenajes

El Pazo da Cultura de Carballo acogió varios obradoiros alrededor de su figura este domingo

Redacción
14/12/2025 22:14
Obradoiro en el Pazo da Cultura este domingo
EC
La memoria de las cantareiras, protagonistas absolutas de las Letras Galegas de este año, pervive a lo largo de toda la Costa da Morte, con nuevos homenajes a estas mujeres transmisoras de la tradición oral. El Pazo da Cultura de Carballo acogió ayer la jornada “A memoria das avoas. O legado”, un evento alrededor de la tradición oral organizada por la Asociación de Gaiteirxs Galegxs (AGG) en honor a las cantareiras, con el objetivo de preservar y difundir la memoria colectiva que sustenta nuestra identidad cultural.

Durante la jornada se rindió de nuevo tributo a Adolfina y Rosa Casás Rama, las cantareiras de Cerceda; a Eva Castiñeira, de Muxía; y a las pandeireteiras de Mens (Malpica), con Roberto Rodríguez, Branca Villares e Icía Varela. Durante la jornada se llevaron a cabo tres obradoiros de canto y pandereta para tratar de preservar el legado de las mujeres homenajeadas, recordando además que Bergantiños es una zona de gran riqueza en la transmisión oral, destacando también en otras tradiciones como la regueifa. 

Con la jornada de este domingo se completó el programa iniciado el sábado alrededor de la cultura popular, organizado también por la AGG, con tres obradoiros sobre baile tradicional, que tuvieron una gran aceptación. El primero de los talleres que se impartió el sábado llevaba por título “Bailar a canda os tempos”; el segundo, “De fuliada cos de Queixas” del municipio de Cerceda), con Carlos Xosé Vidal; y el tercero, “O baile de Carantoña (Vimianzo)”, a cargo de Miguel Souto. 

