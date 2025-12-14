Uno de los puestos de la Feira Doce este domingo en Carballo Raúl López Molina

La Feira Doce de Nadal puso ayer el broche de oro al mercado dominical de Carballo. La jornada estuvo muy animada en la capital de Bergantiños, con una oferta muy variada en cuanto a lo gastronómico y al disfrute. Dentro de la carpa de la Praza do Concello los dieciséis puestos despachaban sus respectivos productos, dulces típicos de estas fechas en su mayoría, pero tampoco faltaban el apartado salado, con chorizos y otros embutidos como principal reclamo.

Empanadas, panettones, roscones, turrones, churros, pan o polvorones son algunas de las variedades que conquistaban el paladar de los asistentes. Además, muchos aprovechaban la ocasión para abastecer la mesa de los días festivos que se avecinan, haciéndose con algunas de las delicias artesanas que se podían encontrar. Si el sábado el ajetreo fue constante durante toda la jornada, ayer no fue para menos, con un abarrote total durante toda la mañana.

Además, los más pequeños se entretenían con respectivos obradoiros de repostería y de roliños de Nadal, haciendo sus pinitos como reposteros profesionales. Los Cantos de Nadal animaron todavía más la mañana, a cargo de las agrupaciones de música tradicional de la zona: Nemeth, Escola do Alpendre y la Coral Polifónica Aires de Bergantiños. La mañana remató con sesión vermú a cargo del grupo Ukestra do Medio.

Al mismo tiempo que los diferentes expositores ofrecían sus respectivos productos dentro de la carpa, en el exterior se situaban los puestos habituales de la feria, donde dominan los productos de la huerta para abastecer las despensas de los vecinos. En un mes orientado por naturaleza al consumo, es tiempo de aprovisionamiento haciendo uso de la oferta del sector primario, a la vez que los regalos en el comercio de proximidad.

El buen tiempo favoreció la feria de este domingo, tanto en la capital de Bergantiños como en Cee, con una mañana soleada que invitaba a pasear. En la Praza do Concello de Carballo ya destacaba el buen ambiente desde las 10.30 horas, sin embargo, se apreciaban algunos puestos menos de distribución alimentaria y cosecheros. De los productos de consumo, las nabizas y grelos se despachaban entre 2 y 3 euros el manojo; repollos, desde 2 euros y 2.5 euros el kilo, similar a coliflor, xenos de repollos y berza gallega, a 1 y 1.50 euros.

Las alubias se estancan entre os 5 y los 10 euros el kilo, según la variedad. Las opciones de tomates oscilaban entre 2 y 5 euros; lechuga a 1 euro; y judías a 5 euros. Las variedades de patatas se podían adquirir desde 0.70 a 2.50 euros el kilo las más comunes, entre 1.40 y 1.60 las medias y las finas a 2.50 euros. Las opciones de kiwis se ofrecían desde 2 a 4 euros, y manzanas de 1 a 2.50 euros.

El mercado de planta ofrece posibilidades también en repollo, coles a 10 euros el lote de 100 plantas; castañas desde lo 4 euros y nueces entre 5 y 6 euros. Los huevos camperos dominaban entre 5 y algunos a 6 euros. Por otro lado, los botes de miel son también muy demandados en esta época en los feriales y ayer se situaban entre 10 y 12 euros. En cuanto a los quesos procedentes de queserías artesanales, se vendían piezas desde 7 a 12 euros, y por kilo a 9 y 10 euros.

El mercado de A Milagrosa de Carballo, por su parte, también tenía ayer un reflejo de buen ambiente de feria, dado que amas de casa y otros muchos buscan gangas y oportunidades en textil, calzado, deportes y otros productos variados. El comercio local también tenía un escaparate y puertas abiertas que reflejaban un mayor dinamismo, a la vez que la hostelería de este barrio carballés ofrecía sus productos típicos de tapas y raciones durante toda la mañana.

En lo que concierne a la urbe de la pintoresca capital municipal de Cee, este domingo se sumaron a la zona do Recheo más de sesenta puestos de vendedores ambulantes, con variedad de textil, calzado, deportes, bisutería y distribución alimentaria, con mucho ambiente durante toda la mañana, animado por el buen tiempo de este domingo.

El mercado de abastos también tenía un nutrido número de puestos abiertos en el sector de alimentación en esta jornada. Por otra parte, el comercio local ceense sube el listón de cara a la inminente campaña navideña, en vísperas de estas fechas festivas. La hostelería resulta otro soporte importante de los atractivos de la localidad ceense, con muchos visitantes en el día de ayer.