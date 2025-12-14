Tres mujeres triunfan en el concurso de microrrelatos organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego

Doda Vázquez, Marta Becerra y Judth Fernández P. G. Fraga

Definida por la Real Academia Española como la ciencia que estudia la estructura química y las funciones de los seres vivos, esta rama de la ciencia ha sido la protagonista del concurso de microrrelatos organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego bajo la propuesta ‘O poder dunha idea’ que en esta ocasión ha reconocido la pluma de tres mujeres.

Las mejores palabras brotan de las emociones que recorren los adentros humanos, emociones en las que interviene toda esa estructura química que nos da forma como personas y que ha permitido a Marta Becerra Barro convertirse en la ganadora del concurso, acompañada por Fernanda Lucía Pérez, que fue la primera finalista, y Helena Canosa Durán, segunda finalista.

Las tres recibieron su reconocimiento de manos de la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, en representación de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, y de la periodista Doda Vázquez, por parte de el grupo Editorial El Ideal Gallego.

Este año, el certamen se ha dedicado al bioquímico gallego Fernando Calvet i Prats, que es el científico homenajeado en el Día de la Ciencia en Galicia este año 2025.

Calvet i Ptrats fue el introoductor de la bioquímica moderna en España, modernizó la química orgánica en la comunidad gallega e inició ka investigación química en el seno de laUniversidad de Santiago de Compostela en los años 30 del siglo pasado.

Además, colaboró de forma eficaz en el desarrollo de Galicia a través de su contribución científica aplicada a la industria, convirtiéndose en un pionero en este campo.