A parroquia de Valenza, en Coristanco, recupera as cantigas de Nadal cos Matíns
O sábado 20 de decembro recorrerán as vivendas e cabanotes do lugar para lembrar esta tradición
A parroquia coristanquesa de Valenza convértese neste Nadal nun referente da recuperación do patrimonio inmaterial grazas á saída dos Matíns, que organiza a Asociación Cultural Lourido, coa colaboración do Concello. Os Matíns volverán así ás casas das parroquias con dúas cantigas inéditas recuperadas da memoria das persoas maiores.
O vindeiro sábado 20 de decembro sairán de mañá os Matín de Valenza de Bergantiños cun percorrido en tractor polos lugares da parroquia, cantando diante das casas, pedindo o aguinaldo e rematando cun xantar de convivencia para os socios participantes. Segundo indican desde a entidade, estas dúas cantigas non se cantan en público desde hai máis de 80 anos.
Os Matíns son as cantigas de Nadal propias desta bisbarra que, en moitas parroquias de Bergantiños acompañaron tradicionalmente a noite de Nadal xunto con panxoliñas e cantares de Reis. O nome está emparentado cos maitines, a oración de madrugada na liturxia cristiá vencellada á noite de Nadal e á Misa do Galo, pero aquí acabou nomeando sobre todo as músicas e cantos que se facían nesas datas: na igrexa, nas casas, nos cabanotes e nas ruadas de veciños, segundo explican desde a asociación Lourido.
Aseguran que non eran só pezas relixiosas, senón que se mesturaban o relato do nacemento, a devoción popular, o humor e a pedida do aguinaldo. Algúns maiores de Valenza lembran escoitalas de nenos na casa, aínda que hai moitas décadas que non se fan as saídas pola parroquia. A asociación Lourido está realizando un traballo de recollida da tradición oral entre as persoas maiores, recuperando a costume de ir cantar polas casas en Nadal pedindo o aguinaldo.
Froito deste proceso recolléronse dous Matíns propios de Valenza transmitidos de xeración en xeración, pero que nunca foron publicados. Este ano cantaranse estas dúas cantigas, xunto con outra panxoliñas galegas populares, devolvendo así a música aos cabanotes, que a xente maior garda na memoria. Os participantes irán vestidos de cotío, e acompañarán as voces con gaita, acordeón e percusións tradicionais. Os tractores irán recorrendo a parroquia, con paradas nos cabanotes.
A asociación Lourido segue apostando por recuperar e poñer en valor tradicións como xa fixo co Antroido do Burro. “O importante para nós non é só rexistrar as nosas tradicións populares, senón poñelas de novo en funcionamento, que sigan formando parte da vida da parroquia”, indica a entidade.
“Se conseguimos revivir o antroido tradicional, que os panxoleiros saian á rúa a cantar cada Nadal, que a xente nova os faga seus e que Valenza se identifique de novo coas súas tradicións, teremos dado un paso moi grande”, engade.