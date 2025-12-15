Mi cuenta

Bergantiños

Coristanco clausura os cursos de alfabetización dixital de maiores

Despertaron moito interese entre a poboación e quedaron persoas en listas de agarda 

Redacción
15/12/2025 22:11
Acto de clausura dos cursos de alfabetización dixital
Acto de clausura dos cursos de alfabetización dixital
Cedida
O Concello de Coristanco clausurou dúas accións formativas desenvolvidas en colaboración coa Fundación Cibervoluntarios, centradas no uso de aplicacións da saúde e no manexo de Google Maps e ferramentas de xeolocalización, que espertaron un notable interese entre a veciñanza. 

Os dous estuveron completos, quedando varias persoas en lista de agarda. As sesións permitiron achegar á poboación maior ferramentas clave como o uso de apps relacionadas co Sergas ou localizacións en Google Maps. No acto estuveron o alcalde e o edil Enrique Tasende.

