Bergantiños
Coristanco clausura os cursos de alfabetización dixital de maiores
Despertaron moito interese entre a poboación e quedaron persoas en listas de agarda
O Concello de Coristanco clausurou dúas accións formativas desenvolvidas en colaboración coa Fundación Cibervoluntarios, centradas no uso de aplicacións da saúde e no manexo de Google Maps e ferramentas de xeolocalización, que espertaron un notable interese entre a veciñanza.
Os dous estuveron completos, quedando varias persoas en lista de agarda. As sesións permitiron achegar á poboación maior ferramentas clave como o uso de apps relacionadas co Sergas ou localizacións en Google Maps. No acto estuveron o alcalde e o edil Enrique Tasende.