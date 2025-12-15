Deporte, solidaridad e inclusión en circuito del CCA carballés

Juegos inclusivos de Un Paso Máis en el colegio de Gándara-Sofán EC

Las inscripciones para participar en el I peKecrossfit Inclusivo en este Nadal en Carballo ya están abiertas. Se trata de una actividad pionera que combina deporte, inclusión, solidaridad y diversión para dar la bienvenida al año 2026. El evento, impulsado por el Centro Comercial Aberto (CCA) carballés y patrocinado por la empresa de construcción local Vázquez y Reino en beneficio da asociación Un paso Máis, se celebrará el domingo 4 de enero en la carpa de la Praza do Concello.

El circuito está pensado especialmente para niños y niñas menores de 12 años. Contará con un amplia variedad de estaciones adaptadas, con pruebas de equilibrio, obstáculos, fuerza, agilidad, saltos y otras actividades diseñadas para garantizar una experiencia segura, accesible, divertida e inclusiva.

Si el tiempo lo permite, la entidad beneficiaria sumará también al programa varias propuestas de sensibilización, como fútbol con balones sonoros, retos adaptados para personas con movilidad reducida y juegos cooperativos, reforzando el carácter inclusivo de la jornada. La actividad se llevará a cabo en horario de mañana (de 12.00 a 14.00 horas) y de tarde (de 17.00 a 19.30 horas), permitiendo la participación de forma ordenada a lo largo de todo el día.

Las inscripciones, que comenzaron ayer, estarán abiertas hasta el día 30 de diciembre, a través de la web carballo.gal. Tienen un precio simbólico de 3 euros por persona, que se destinarán íntegramente a los programas de inclusión de Un Paso Máis. Hay un límite de 200 plazas, que se cubrirán por orden de inscripción.

El importe se abonará el mismo día en la carpa antes de la prueba. Los participantes recibirán un peto conmemorativo, y, además, las 50 primeras inscripciones tendrán otro regalo, una entrada doble para el cine. Para mayor agilidad, habrá turnos de mañana y tarde, y los 15 primeros minutos de cada uno se reservan para niños con necesidades de apoyo y acompañamiento.