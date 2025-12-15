Encuentro de los descendientes de Heliodoro Iglesias y Dolores Esmorís

Comida familiar el pasado sábado en Oza EC

El restaurante Bardanca de Oza, en el término municipal de Carballo, acogió el pasado sábado una comida de los descendientes de la familia que formaron Heliodoro Iglesias y su esposa Dolores Esmorís, conocidos como los “Liodoros”.

Al encuentro no pudieron acudir la única hija viva de los diez hermanos que eran, ni tampoco la única de las cuñadas que permanece viva y reside en Madrid. Las dos tienen 90 años de edad. La comida sirvió para recordar muchas anécdotas y ponerse al día entre los parientes.