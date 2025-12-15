Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Encuentro de los descendientes de Heliodoro Iglesias y Dolores Esmorís

El bar Bardanca de Oza acogió el pasado sábado una comida familiar de esta saga

Redacción
15/12/2025 21:46
Comida familiar el pasado sábado en Oza
Comida familiar el pasado sábado en Oza
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El restaurante Bardanca de Oza, en el término municipal de Carballo, acogió el pasado sábado una comida de los descendientes de la familia que formaron Heliodoro Iglesias y su esposa Dolores Esmorís, conocidos como los “Liodoros”.

 Al encuentro no pudieron acudir la única hija viva de los diez hermanos que eran, ni tampoco la única de las cuñadas que permanece viva y reside en Madrid. Las dos tienen 90 años de edad. La comida sirvió para recordar muchas anécdotas y ponerse al día entre los parientes.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Escaparate de la tienda de calzado Zocas en Carballo

Zocas refuerza su compromiso con la inclusión y el trabajo colaborativo
Redacción
Protestas de las familias del Bergantiños el pasado curso

Las familias del colegio Bergantiños llaman a una protesta por los recortes
Redacción
Juegos inclusivos de Un Paso Máis en el colegio de Gándara-Sofán

Deporte, solidaridad e inclusión en circuito del CCA carballés
Redacción
Los deportistas del Fogar con el concejal de Deportes, Daniel Barreiro

En el Memorial Pedro Luis se batieron ocho marcas gallegas
Redacción