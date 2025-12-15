Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

La tercera jornada de la huelga paraliza de nuevo los autobuses

El paro tiene un gran seguimiento en la Costa da Morte y afecta tanto a líneas regulares como a servicios escolares

Redacción
15/12/2025 21:42
Los autobuses parados en la estación de autobuses de Carballo
Los autobuses parados en la estación de autobuses de Carballo | mar casal
 La tercera jornada de huelga en el sector del autobús de la provincia de A Coruña volvió a paralizar ayer el transporte de viajeros por carretera debido a la actuación de piquetes informativos, que reclaman un convenio “digno”.

El paro está teniendo un gran seguimiento en la zona de la Costa da Morte. “Está tendo máis éxito que incluso na cidade; liñas non hai ningunha nin servizo escolar”, explicó el responsable del sector de Carretera de UGT, Iván Cancela. 

En esta zona no se están prestando ni siquiera servicios mínimos, comenta Cancela, y los centros escolares ya habían advertido en los últimos días a las familias de la conveniencia de trasladar al alumnado en vehículos particulares ante las reivindicaciones del personal del transporte. 

Peticiones y reunión

La protesta se produce a la espera de la reunión prevista para el miércoles en el Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago, a partir de las 16.00 horas, entre las cuatro asociaciones patronales y el comité de huelga —formado por CIG, UGT y CCOO—, en la que actuará como mediador el director territorial de la Inspección de Trabajo, Demetrio Fernández. 

Desde el comité de consideran que el encuentro podría ser solo un gesto de cara a la opinión pública por la forma en la que fue convocado, aunque confían en que pueda servir para avanzar hacia una solución. El responsable de CIG Transportes, Ernesto López Rei, augura que la mediación no servirá para evitar el cuarto parón, previsto para este viernes día 19, el último antes del período navideño. “O que non se solucionou en catro anos non se vai facer en catro horas”, señaló.

Esta es la tercera jornada de huelga, tras las celebradas los días 5 y 12 de diciembre. Los sindicatos ya advierten de una huelga indefinida a partir de enero si no se producen avances en las cuestiones que solicitan. 

Las organizaciones sindicales critican que la única oferta del empresariado sea un “ridículo” incremento salarial del 1,2 por ciento para 2025, después de cuatro años con el convenio caducado, cuya última negociación se remonta a hace siete años. 

Los sindicato reclaman subidas salariales acordes al IPC, una cláusula de garantía salarial y mejoras en horarios y conciliación, con reducción de los tiempos de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas. 

Las revindicaciones también pasan por reclamar mejoras en las condiciones del personal acompañante del transporte escolar, un colectivo altamente feminizado y precarizado.

