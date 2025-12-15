Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Las familias del colegio Bergantiños llaman a una protesta por los recortes

Piden a los asistentes que llevan ropa negra este martes delante del colegio, de 9.10 a 9.40 horas

Redacción
15/12/2025 22:28
Protestas de las familias del Bergantiños el pasado curso
Protestas de las familias del Bergantiños el pasado curso
EC
La Anpa A Granxa del colegio Bergantiños de Carballo se suma a las reivindicaciones del profesorado, que realizan jornadas de huelga hoy y mañana en toda Galicia, en señal de protesta por los recortes de la enseñanza. 

Desde la entidad piden a las familias que se sumen a estas protestas, que afectan a todos los centros educativos, incluidos los de la Costa da Morte, donde ya hubo diferentes movilizaciones desde principios de curso por este mismo motivo. Insisten en que es necesario el apoyo de todo el mundo para defender los derechos del alumnado.

 Para dar una mayor visibilidad, la asociación pide a las familias que acudan vestidas de negro o de ropa oscura, en señal de protesta por la situación actual. Llama a un acto de protesta esta mañana delante del portal del centro educativo, entre las 9.10 y las 9.40 horas. “A vosa participación é moi importante. Xuntos somos máis fortes”, destacan desde la Anpa. Las principales demandas de las familias en toda la Costa da Morte se centran en solicitar más profesorado especialista para atender al alumnado con necesidades educativas.

