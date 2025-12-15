Escaparate de la tienda de calzado Zocas en Carballo IG

La tienda de calzado Zocas, de Carballo, que dirige Germán Riveiro, apuesta de nuevo por la creatividad, ilusión y compromiso social en su escaparate navideño. Con el lema “A maxia de crear xuntos”, presenta un árbol como elemento central, unas pinzas que sostienen unos renos y una pantalla en la que se proyecta un video protagonizado por los usuarios de Aspaber. Al apretar un pulsador se descubre la magia navideña de estas fiestas.

El diseño corrió a cargo de Germán Riveiro, en colaboración Lito, de la empresa Bru Solutions, consolidando una propuesta creativa que ya es todo un referente. Además, Zocas refuerza su compromiso con la inclusión y el trabajo colaborativo a través de un empaquetado especial de Nadal elaborado por Aspaber. Se trata de un reno iluminado, acercando un valor solidario y artesanal en cada compra.