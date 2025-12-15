Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Zocas refuerza su compromiso con la inclusión y el trabajo colaborativo

El empaquetado especial navideño fue realizado por la asociación Aspaber

Redacción
15/12/2025 22:32
Escaparate de la tienda de calzado Zocas en Carballo
Escaparate de la tienda de calzado Zocas en Carballo
IG
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La tienda de calzado Zocas, de Carballo, que dirige Germán Riveiro, apuesta de nuevo por la creatividad, ilusión y compromiso social en su escaparate navideño. Con el lema “A maxia de crear xuntos”, presenta un árbol como elemento central, unas pinzas que sostienen unos renos y una pantalla en la que se proyecta un video protagonizado por los usuarios de Aspaber. Al apretar un pulsador se descubre la magia navideña de estas fiestas.

 El diseño corrió a cargo de Germán Riveiro, en colaboración Lito, de la empresa Bru Solutions, consolidando una propuesta creativa que ya es todo un referente. Además, Zocas refuerza su compromiso con la inclusión y el trabajo colaborativo a través de un empaquetado especial de Nadal elaborado por Aspaber. Se trata de un reno iluminado, acercando un valor solidario y artesanal en cada compra.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Protestas de las familias del Bergantiños el pasado curso

Las familias del colegio Bergantiños llaman a una protesta por los recortes
Redacción
Juegos inclusivos de Un Paso Máis en el colegio de Gándara-Sofán

Deporte, solidaridad e inclusión en circuito del CCA carballés
Redacción
Los deportistas del Fogar con el concejal de Deportes, Daniel Barreiro

En el Memorial Pedro Luis se batieron ocho marcas gallegas
Redacción
La delegación de Taekwon-Do Carballo que acudió al torneo celebrado en Málaga

Buen papel de Taewondo Do Carballo en la cita de Málaga
Redacción