Bergantiños

A Laracha visibiliza el acoso escolar a través del teatro, dirigido a más de 800 alumnos

Las funciones, dirigidas a todo el alumnado de Infantil y Primaria de los tres colegios, comenzaron este martes

Redacción
16/12/2025 21:55
Festival de Teatro en A Laracha
Festival de Teatro en A Laracha
EC
El Concello de A Laracha organiza su tradicional Festival de Teatro dentro de la programación navideña, que está dirigido exclusivamente al alumnado Educación Infantil y Primaria de los tres colegios del municipio (Otero Pedrayo, Alfredo Brañas y Caión). Ayer tuvo lugar la primera de las tres jornadas, dentro del horario lectivo. 

Los pases continuarán hoy y mañana y en total más de 800 alumnos disfrutarán de estas sesiones teatrales a cargo de Redrum Teatro. “A nena que quería navegar” es una comedia que pretende visibilizar y paliar las consecuencias del acoso escolar a través de técnicas de refuerzo positivo y aumento de la autoestima. Está escenificada por Guillermo Carbajo, Laura Míguez y Carlos Álvarez-Ossorio.

 En los dos primeros pases de la jornada de ayer participaron 265 alumnos. Hoy acudirán un total de 326 niños y mañana, también en dos pases, serán 230, lo que suma un total de 821 espectadores durante las tres jornadas. Al finalizar cada una de las cinco funciones, Papá Noel, acompañado por uno de sus elfos, se presenta en la Casa da Cultura para saludar a los asistentes y desearles una feliz Navidad. 

La programación navideña de A Laracha continuará durante el fin de semana y este sábado tendrá lugar el tradicional Concurso de Panxoliñas, a partir de las 18.00 horas en la Casa de Cultura de la localidad. Además, el próximo lunes 22 darán comienzo los obradoiros de cocina navideños “Panettones con maxia”, en los que pueden participar los alumnos de Educación Infantil y Primaria en diferentes turnos. El último será el día 29 de diciembre y hay que anotarse previamente.

