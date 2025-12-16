Mi cuenta

Bergantiños

El director del Melga de Ponteceso llevó al programa Luar los juegos tradicionales gallegos

El juego de la rana, del sapo, zurriagazo, bolos o zueco son algunos de los ejemplos que presentó

Redacción
16/12/2025 22:05
Pérez y Verdes conversa con Víctor Manuel en Luar
Pérez y Verdes conversa con Víctor Manuel en Luar
EC
El director del Melga de Ponteceso, Ricardo Pérez y Verdes, participó el pasado viernes en el programa Luar, de la Televisión de Galicia, a donde llevó una selección de juegos tradicionales gallegos que están expuestos en su museo. El juego de la rana, del sapo, zurriagazo, bolos o zueco son algunos de los ejemplos que llevó al programa televisivo y estuvieron presentes en el escenario en todo momento. 

Algunos de los invitados, presentadores y el público también probaron sus habilidades en todos los juegos presentados. El cantautor asturiano Víctor Manuel, el invitado estrella del programa, también disfrutó de los juegos de bolos y de la rana, aunque, según explicó él mismo, “es más de fútbol que de los juegos tradicionales de su tierra”, puntualizó Pérez y Verdes. 

Los niños y niñas de la Escola Cántigas e Agarimos también aprovecharon para pasar un buen rato con los juegos, al igual que Roberto Vilar, Boris Izaguirre, Aitana y Sabela.

