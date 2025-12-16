El espectáculo 'Territorio Regueifa' se estrenará en Carballo el 6 de febrero

Los protagonistas de Territorio Regueifa en su presentación Cedida

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo retomará en el mes de febrero el estreno absoluto del espectáculo ‘Territorio Regueifa’, que tuvo que ser cancelado en el mes de octubre por una baja médica. Será el día 6 en el Pazo da Cultura, a las 21.00 horas. Las entradas se pondrán a la venta en el mes de enero.

La función, protagonizada por Lupe Blanco, Manolo Maseda y Josinho da Teixeira, acaba de retomar su presencia pública con una muestra en el Culturgal 2025, donde el público pudo disfrutar de una pequeña demostración de la regueifa. Se trata de una coproducción de Ainé (que dirige el humorista Xosé Antonio Touriñán) el FIOT Carballo y el Centro Dramático Galego, dirigida por José L. Prieto.

En la obra se mezcla la historia, el humor, la música y la improvisación, ofreciendo una experiencia participativa que pone en valor la tradición oral gallega. El público podrá acercarse así a la creatividad y a la retranca propia de este género, en un formato que mezcla teatro e interacción. ‘Territorio Regueifa’ consolida esta disciplina como un patrimonio vivo, capaz de unir diversión, conocimiento y emoción en un espectáculo festivo y participativo, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar en directo de una de las expresiones más singulares de nuestra tradición.

Carballo y la comarca de Bergantiños en general son reconocidos por la riqueza de su patrimonio cultural inmaterial y, en particular, del oral, que forma parte de nuestra identidad. En Carballo la regueifa se mantiene viva con los regueifeiros tradicionales y con proyectos de revitalización que están en marcha. Con esta propuesta escénica el FIOT pone en valor el género artístico, una disputa dialéctica improvisada entre los protagonistas, que cuentan con una larga experiencia en este campo. Además, enlaza con el lema del festival, que era la raíz y la identidad.