Lema Suárez y Cabeza Quiles incorporan nuevos trabajos a la colección Terra Nomeada

La colección Terra Nomeada continúa creciendo con dos nuevos volúmenes dedicados a Zas, Padrón y Pontecesures firmados por dos destacados especialistas en toponomia, naturales de la Costa da Morte, el vimiancés Xosé María Lema Suárez y el carballés Fernando Cabeza Quiles. Lema Suárez debuta en Terra Nomeada con el libro ‘Toponimia de Zas’, publicado con el apoyo de la Diputación de A Coruña y del Concello zasense.

En la obra profundiza en las distintas propuestas sobre el origen y el significado de un total de 147 nombres de las aldeas y parroquias de este concello y también otros como Soneira y Xallas, que aluden a las distintas comarcas. ‘Toponimia de Padrón e Pontecesures’ es la nueva obra de Fernando Cabeza Quiles a la colección, un volumen editado con el apoyo de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Ciencia.

El filólogo, socio fundador del Instituto de Estudos Bergantiñáns, ya publicó anteriormente como parte de Terra Nomeada otros tres libros centrados en los topónimos de A Estrada (2018), Carballo (2020) y Ribeira (2022). En el último volumen, en el caso de Padrón se detiene en el centenar de nombres que designan las dos entidades de población, así como los montes Castro Valente, O Lapido y Meda, así como los ríos O Vello y Sar. En Pontecesures analiza los nombre de la única parroquia, Requeixo, y sus aldeas.