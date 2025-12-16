Mi cuenta

Bergantiños

Velada Literaria en Fisterra y charla del médico Mohamed Safa en Carballo

El doctor hablará sobre la situación de Palestina este jueves y el acto literario será el viernes

Redacción
16/12/2025 21:31
Cartel de la Velada literaria de Fisterra
Cartel de la Velada literaria de Fisterra
EC
La actividad cultural continúa estos días en toda la Costa da Morte. Mañana jueves Mohamed Safa, médico afincado en Cee y autor del libro ‘Gaza. Un xenocidio televisado’, pronunciará una conferencia (19.30) en las antiguas Escolas do Xardín de Carballo, donde hablará de la situación actual en ese país. Participarán la concejala de Cultura de Carballo, Maruxa Suárez, y Maha Dandis, una mujer palestina residente en Laxe.

 Por otra parte, este viernes habrá una Gran Velada Literaria en el bar A Galería, en Fisterra (19.19 horas), donde se reunirán dos poetas locales, Modesto Fraga y Roberto Traba, que se retarán “liricamente nun duro combate poético”, tal como indican los dos protagonistas. Modesto Fraga firmará ejemplares de ‘O neno do Montarón’ y su compañero Roberto Traba de su obra ‘Finito da Poca Choca’. 

Para animar la velada sonará la música del saxofonista Juanma Abelleira Ronquete. La entrada para esta velada literaria es libre y gratuita.

