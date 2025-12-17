Deporte inclusivo en el colegio San Luis Romero este miércoles Cedida

La agrupación deportiva Un Paso Máis continúa acercando la realidad del deporte inclusivo a la comunidad educativa. Ayer acudió al CEIP Xesús San Luis Romero de Carballo, que se convirtió en un escenario de convivencia y descubrimiento. La iniciativa fue toda una lección de vida, que permitió a los escolares y docentes ponerse “na pel do outro”, explorando el mundo a través de capacidades diversas.

Durante toda la mañana, el pabellón y los espacios deportivos del centro se llenaron de actividades diseñadas por la agrupación deportiva, cambiando las reglas del juego para dar paso a la inclusión total. Los alumnos (desde Infantil hasta sexto de Primaria) participaron en las distintas modalidades, desafiando sus sentidos sus habilidades motrices.

Las disciplinas practicadas fueron el baloncesto en silla de ruedas, donde la fuerza de los brazos y el equilibrio fueron las claves; un circuito para invidentes y ‘Blind Futbol’, aprendiendo a desplazarse sin el sentido de la vista; y voleibol sentado y circuito de movilidad reducida, en el que se demostró que el esfuerzo y la estrategia no entiende de límites físicos.

El valor pedagógico de la jornada residió en la comparación directa, según explican desde la entidad deportiva, puesto que los niños además de jugar pudieron reflexionar sobre las dificultades que presentan estas modalidades frente a las ordinarias. Este análisis crítico les ayuda a comprender que la discapacidad no es una limitación de la persona, sino una barrera del entorno que entre todos podemos derriba.

“Estas actividades son para todas as idades e condicións. O noso obxectivo é que cada neno sinta que pode participar e que a súa forma de facelo é única e valiosa”, destacan. Se cierra así el ciclo de encuentros escolares, desarrollado con mucho éxito. El domingo en la escuela de Arrabales habrá un encuentro con Papá Noel.