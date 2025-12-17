Cartel del Inverno Ancestral Cedida

El pasado 9 de diciembre comenzó el 10º Inverno Ancestral, organizado por Senda Nova. El Apalpador visitó las escoliñas rurales de la zona. Estas visitas, que continuaron en los días posteriores, se enmarcan en el programa ‘Espías do Bosque’, financiado por la Diputación de A Coruña.

El Inverno Ancestral también incluye una programación intensa de actividades que se extenderá durante los próximos tres meses. Entre estas actividades destaca el recibimiento del Apalpador, que, un año más, se celebrará desde la aldea de Carreira, en el concello de Zas, con la colaboración del propio concello y de la Asociación de Veciños O Santiaguiño de Carreira.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 27 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, e incluirá diversas propuestas para los más pequeños. Además del encuentro con el Carboeiro del Courel, los niños podrán participar en obradoiros relacionados con el conocimiento de la naturaleza, disfrutar de la música del grupo de gaitas Churía y realizar visitas guiadas al Museo del Liño de Carreira.

Todo esto antes de la noche en la que se espera la llegada del Apalpador y su comitiva, procedente de los montes del Pico de Meda. Tras la Navidad, el programa sigue con actividades como las Conversas do Rural y el Día Internacional de las Zonas Húmidas, en enero y febrero.