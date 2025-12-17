Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Nuevo premio para Fina Paulos y Óscar Rey por fomentar la competencia digital

Los docentes del instituto de Baio han sido galardonados por el Ministerio de Educación

Redacción
17/12/2025 20:12
Los docentes Óscar Rey y Fina Paulos
Los docentes Óscar Rey y Fina Paulos
Cedida
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Los docentes Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo, profesores en el IES Maximino Romero de Lema de Baio-Zas, acaban de recibir un nuevo reconocimiento por el fomento de las nuevas tecnologías dentro del aula. Han logrado el primer premio a nivel nacional a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del alumnado 2025, convocado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. 

Este galardón pone en valor la trayectoria de los dos docentes en el ámbito de la innovación educativa y de la investigación aplicada a la práctica docente, con una clara orientación a la atención a la diversidad, la inclusión y el compromiso social, así como el uso consciente, crítico y transformador de las tecnologías digitales en la enseñanza. Paulos y Rey ya han recibido numerosos reconocimientos en este campo, sobre todo aplicados en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA).

 El proyecto premiado consiste en la creación de un recurso educativo abierto (REA) a partir de una experiencia didáctica, de entre las muchas que los dos docentes llevaron a cabo en sus aulas en el curso 2024-25. En esta ocasión, el valor diferencial del trabajo no reside únicamente en el proceso original, sino en el proceso de análisis, “adaptación e sistematización pedagóxica desenvolvido para converter a experiencia nun recurso aberto, reutilizable e replicable en calquera centro educativo”, independientemente de su contexto, tal como explican. 

El Ministerio destacó especialmente su contribución al desarrollo de la competencia digital del alumnado, así como la integración de metodologías activas basadas en el Aprendizaje Servicio, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la investigación educativa orientada a la mejora de la práctica docente. Estos enfoques permiten adaptarse a la diversidad del alumnado, garantizar la accesibilidad al aprendizaje y conectar la escuela con la realidad social de su entorno. 

El premio también supone una clara apuesta por una educación digital con responsabilidad social, que fomenta la transferencia de conocimiento entre el profesorado, el trabajo colaborativo y la construcción de una escuela pública máss justa, inclusiva e innovadora. El acto oficial de entrega del premio será el 2 de marzo en la sede del Ministerio de Educación.

Fina Paulos y Óscar Rey impartirán el sábado 20 una conferencia (17.00 horas) en el local de la Asociación Cultural de Brantuas, en Ponteceso, sobre el impacto de la IA en la vida de las personas, con un enfoque practico y próximo a la realidad social. Se hablará sobre como la IA ya está presente en nuestra vidas, con ejemplos prácticos vinculados a la parroquia y ventajas de la tecnología.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

pagina prueba copia

Receta | San Martiño a la marinera con ensalada de hinojo
Redacción
Una antigua sesión plenaria en Cee

Cee aprueba un presupuesto de 8,37 millones de euros, el más alto de su historia
Redacción
El párroco carballés, José García Gondar

José García Gondar: “O meu lema sempre foi o de acoller e abrir portas, de atender á xente”
Laura Rodríguez
Una de las actuaciones del Festival de Nadal

Derroche de talento en el Festival de Nadal de la Escola de Música de Cee
Redacción