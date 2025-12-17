Nuevo premio para Fina Paulos y Óscar Rey por fomentar la competencia digital

Los docentes Óscar Rey y Fina Paulos Cedida

Los docentes Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo, profesores en el IES Maximino Romero de Lema de Baio-Zas, acaban de recibir un nuevo reconocimiento por el fomento de las nuevas tecnologías dentro del aula. Han logrado el primer premio a nivel nacional a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del alumnado 2025, convocado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Este galardón pone en valor la trayectoria de los dos docentes en el ámbito de la innovación educativa y de la investigación aplicada a la práctica docente, con una clara orientación a la atención a la diversidad, la inclusión y el compromiso social, así como el uso consciente, crítico y transformador de las tecnologías digitales en la enseñanza. Paulos y Rey ya han recibido numerosos reconocimientos en este campo, sobre todo aplicados en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA).

El proyecto premiado consiste en la creación de un recurso educativo abierto (REA) a partir de una experiencia didáctica, de entre las muchas que los dos docentes llevaron a cabo en sus aulas en el curso 2024-25. En esta ocasión, el valor diferencial del trabajo no reside únicamente en el proceso original, sino en el proceso de análisis, “adaptación e sistematización pedagóxica desenvolvido para converter a experiencia nun recurso aberto, reutilizable e replicable en calquera centro educativo”, independientemente de su contexto, tal como explican.

El Ministerio destacó especialmente su contribución al desarrollo de la competencia digital del alumnado, así como la integración de metodologías activas basadas en el Aprendizaje Servicio, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la investigación educativa orientada a la mejora de la práctica docente. Estos enfoques permiten adaptarse a la diversidad del alumnado, garantizar la accesibilidad al aprendizaje y conectar la escuela con la realidad social de su entorno.

El premio también supone una clara apuesta por una educación digital con responsabilidad social, que fomenta la transferencia de conocimiento entre el profesorado, el trabajo colaborativo y la construcción de una escuela pública máss justa, inclusiva e innovadora. El acto oficial de entrega del premio será el 2 de marzo en la sede del Ministerio de Educación.

Fina Paulos y Óscar Rey impartirán el sábado 20 una conferencia (17.00 horas) en el local de la Asociación Cultural de Brantuas, en Ponteceso, sobre el impacto de la IA en la vida de las personas, con un enfoque practico y próximo a la realidad social. Se hablará sobre como la IA ya está presente en nuestra vidas, con ejemplos prácticos vinculados a la parroquia y ventajas de la tecnología.