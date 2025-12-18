Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

El temporal trae olas de hasta siete metros y rachas de viento de casi 132 kilómetros por hora

Activado el plan ante riesgo de inundaciones por el aumento del caudal del río Cambeda en Vimianzo

Redacción
18/12/2025 20:46
Percebeiros faenando este jueves en O Roncudo de Corme, con alerta naranja
Percebeiros faenando este jueves en O Roncudo de Corme, con alerta naranja
Lavandeira Jr /EFE
El temporal que desde la madrugada de este jueves afecta al litoral gallego y que mantendrá la alerta naranja al menos hasta el sábado se está notando con fuerza a la Costa da Morte. 

Durante las primeras horas de la mañana del jueves res registraron rachas de viento que en Vimianzo alcanzaron los 131,8 kilómetros por hora, en tanto que el oleaje subió hasta los siete metros el algunos puntos del litoral, como en Caión. En Malpica el mar subió por el espigón del muelle y la actividad pesquera se redujo en toda la comarca, si bien algunos percebeiros se atrevieron a salir a faenar en la zona de O Roncudo, en Corme. 

En cuanto a las lluvias, la estación de Fontecada (Santa Comba) recogió cerca de setenta litros por metro cuadrado, según datos de Meteogalicia. En Vimianzo cayeron cerca de 40 litros. De hecho, la Xunta activó el plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) ante el aumento del caudal del río Cambeda. En concreto, los sistemas de observación del organismo de la cuenca advierten de los altos niveles en la estación de Vimianzo. Por ello, se recomienda a la población adoptar medidas de precaución, como no realizar actividades en espacios fluviales, no cruzar una zona inundada, así como puentes o torrentes. La Xunta también recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y pide extremar las medidas de seguridad cuando se realice cualquier actividad en el mar y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.

 La alerta naranja continuará al menos hasta el sábado y las lluvias se prolongarán durante todo el fin de semana en el conjunto de la Costa da Morte. En cuanto a las temperaturas, oscilarán este viernes entre los cinco y los doce grados, si bien durante el fin de semana caerán hasta mínimas de tres grados y las máximas no pasarán de 9 grados.

