Pérez Añón y Santos Maneiro reciben el homenaje del PP por su trayectoria

Pérez Añón junto a Diego Calvo, Paula Prado y Miguel Tellado Cedida

La Junta Directiva del PP de la provincia de A Coruña, encabezada por su presidente, Diego Calvo, celebró este jueves un acto de reconocimiento y homenaje a los alcaldes y alcaldesas del partido –dos de ellos a título póstumo– que, tras una dilatada trayectoria al frente de sus ayuntamientos, ya se encuentran retirados de la vida política activa.

Entre los homenajeados se encontraban los exalcaldes de Laxe, José Luis Pérez Añón (mandato 2019-2024), y Mazaricos, José Manuel Santos Maneiro (1995-2015), si bien este último no pudo asistir.

En el encuentro, Diego Calvo, acompañado por el secretario general del PP, Miguel Tellado; por su homóloga en el PPdeG, Paula Prado, y por el secretario general en la provincia, Evaristo Ben, puso en valor la aportación al municipalismo y al fortalecimiento del proyecto del Partido Popular en la provincia que tuvieron todas las personas homenajeadas.

“Su compromiso con el partido y con sus vecinos fue ejemplar, ejerciendo siempre una política próxima, responsable y centrada en mejorar la calidad de vida de sus municipios”, ha apuntado Diego Calvo. Desde Teresa Villaverde y Pérez Añón, los últimos en marchar, hasta los ya fallecidos José Blanco Pazos o Jesús Alonso Fernández, todos ellos representaron, según Calvo, los valores fundamentales del Partido Popular.

"Son ejemplo de vocación de servicio, honestidad, cercanía y de la defensa del interés general, su labor diaria, mucho veces silencioso, contribuyó de manera decisiva al progreso social, económico y humano de sus ayuntamientos, dejando una huella imborrable en cada localidad", afirmó el presidente popular.

Por su parte, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, animó a todos, y especialmente a los alcaldes y portavoces, a continuar trabajando como hasta ahora y con la mirada ya puesta en las elecciones municipales de 2027, pero también en las generales y en las futuras autonómicas, con el fin de conseguir "unos resultados históricos".

"Tenemos que reivindicar la unidad que caracteriza a nuestro partido y que le diferencia cada vez más de un PSOE deshecho y abanderado de la corrupción y falso feminismo y de un BNG cuyo nerviosismo es cada vez más evidente, ante las tensiones internas entre los que quieren alboroto constante y los que se quieren hacer pasar por moderados", señaló.