Bergantiños

Receta | San Martiño a la marinera con ensalada de hinojo

Redacción
18/12/2025 06:30
Ingredientes 

Un San Martiño de un kilogramo y medio

· 300 gramos de cebolla

· Dos dientes de ajo

Cinco gramos de pimentón de la Vera

· 300 gramos de hinojo

· Dos hojas de lima cafir

· Una ramita de citronella

· 100 gramos de leche de coco

· Cinco mililitros de vinagre de Jerez

· Cinco mililitros de zumo de limón

· Sal, pimienta, aceite de oliva y vinagre de manzana

· 600 mililitros de fumet

Elaboración

Para comenzar preparamos el San Martiño y lo dejamos bien limpio para que esté listo para ir al horno. Lo reservamos para volver a él un poco mas tarde y pasaremos directamente a preparar la salsa. En este punto, pocharemos la cebolla y el ajo durante unos diez minutos para que se ablanden bien y queden muy tiernos. Una vez hecho lo anterior, le añadiremos el pimentón dándole dos vueltas e incorporaremos rápidamente el fumet y la leche de coco hasta llevar la mezcla a la ebullición. En este punto, bajaremos el fuego y cocinaremos en torno a unos 20 minutos. Seguidamente disponemos el San Martiño en una placa de horno, colamos la salsa que hemos elaborado e introduciremos en el horno precalentado a unos 180 grados durante unos 20 minutos teniendo la precaución de ir regándolo bien. Es ahora el momento de emplatar. Para ello, cortaremos el San Martiño le sacaremos los lomos y lo acompañaremos de un poco de ensalada de hinojo que nos va a dar mucha frescura y equilibrio en una receta deliciosa, elegante y perfecta para estas fechas. 

