Diario de Ferrol

Bergantiños

Afaber reparte sus etiquetas solidarias entre el comercio local

La entidad quiere visibilizar su trabajo con las personas que sufren alguna demencia

Redacción
19/12/2025 22:32
Etiquetas repartidas por Afaber
Etiquetas repartidas por Afaber
EC
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Bergantiños (Afaber) reparte por segundo año consecutivo las etiquetas inspiradas en la Navidad por el comercio local de la comarca. Están hechas a mano por los usuarios de la entidad, y contribuyen a decorar de manera gratuita los empaquetados de Nadal de casi 50 tiendas y negocios locales de Bergantiños, que colaboran con la entidad. 

Ya han repartido más de 3.000. El objetivo de la iniciativa es dar visibilidad a la asociación y a su trabajo con las personas diagnosticadas de alzheimer y otras demencias. “Que a xente nos coñeza, que saiban que estamos aquí”, indican.

