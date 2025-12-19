Bergantiños
Afaber reparte sus etiquetas solidarias entre el comercio local
La entidad quiere visibilizar su trabajo con las personas que sufren alguna demencia
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Bergantiños (Afaber) reparte por segundo año consecutivo las etiquetas inspiradas en la Navidad por el comercio local de la comarca. Están hechas a mano por los usuarios de la entidad, y contribuyen a decorar de manera gratuita los empaquetados de Nadal de casi 50 tiendas y negocios locales de Bergantiños, que colaboran con la entidad.
Ya han repartido más de 3.000. El objetivo de la iniciativa es dar visibilidad a la asociación y a su trabajo con las personas diagnosticadas de alzheimer y otras demencias. “Que a xente nos coñeza, que saiban que estamos aquí”, indican.