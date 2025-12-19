Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Carballo prepara 'Cultura con Forza', con más de 20 propuestas para todos los públicos

Actores como Carlos Blanco y Cándido Pazó volverán a la localidad, junto con compañías de primer nivel

Redacción
19/12/2025 22:08
Carlos Blanco en una de sus actuaciones en Carballo
Carlos Blanco en una de sus actuaciones en Carballo
EC
El Concello de Carballo ultima la programación de ‘Cultura con Forza’ para los primeros meses del próximo año, con más de 20 propuestas para todos públicos de las más innovadoras y actuales del panorama artístico y cultural dentro y fuera de Galicia, incluyendo teatro, danza, música y cine, entre otras.

 Nombres propios como Cándido Pazó, Carlos Blanco, Sarabela Teatro o ButacaZero, entre otros muchos, llenarán el Pazo da Cultura durante los fines de semana hasta el mes de mayo. Entre las citas destaca el espectáculo ‘Iribarne: xira despedida’, de ButacaZero, que tras el gran éxito obtenido en el FIOT 2024, vuelve a Carballo para decir adiós. 

A ritmo de comedia satírica y musical, la función repasa los momentos más significativos de una figura imprescindible del pasado reciente, gran triunfadora de los Premios María Casares de 2025, con nueve galardones de los doce a los que optaba. También estará en la capital de Bergantiños Contraproducións con su último montaje, ‘Memorias dun neno labrego’, donde Cándido Pazó presenta una nueva versión teatral del popular libro de Neira Vilas.

 Se estrenará en el mes de enero, y supondrá un sentido y divertido viaje por la vida de Balbino. También dentro de las propuestas teatrales, Malasombra presentará ‘O Proceso’, escrita y dirigida igualmente por Cándido Pazó, donde contará uno de los episodios significativos en la vida de Curros Enríquez. 

Sarabela Teatro lleva por primera a la escena gallega una pieza del autor alemán vivo más representado, Roland Schimmelpfenning, cuyas obras llegaron a más de 40 países. ‘O dragón de ouro’ aborda temas del debate social contemporáneo como la inmigración ilegal o laprostitución forzada recibiendo cuatro galardones en los Premios María Casares de este año. El actor y humorista Carlos Blanco también presentará su última función en Carballo.

 En el mes de marzo, por el Día Internacional da Muller se presenta una pieza autobiográfica sobre acoso sexual con Iria Pinheiro. El estreno de Territorio Regueifa, Amal en Ruta o la Primavera enDanza completan la programación cultural en Carballo.

