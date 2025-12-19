Mi cuenta

Bergantiños

El CMUS pone el broche de oro este año en su Festival de Nadal

El alumnado del Conservatorio realizó diferentes actuaciones en esta semana 

Redacción
19/12/2025 22:16
Actuación del alumnado del Conservatorio este viernes en Carballo
Actuación del alumnado del Conservatorio este viernes en Carballo
Mar Casal
El conjunto de cuerda y la orquesta del Conservatorio de Música de Carballo (CMUS) pusieron ayer el broche de oro en su concierto navideño. Además, el grupo de violines actuó en la Gala del Deporte organizada por el Concello de Carballo este viernes. 

El alumnado del CMUS participó en diferentes conciertos en esta semana. El jueves actuaron los conjuntos de viento y percusión, mientras que el miércoles fueron los de cámara y conjuntos de acordeón, piano, guitarra, ensemble y coro. 

