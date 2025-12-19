Juegos en Carballo, homenaje a las pandereteiras de Mens y Matíns en Coristanco, entre las citas de este sábado

Actuación del trío Alana en Carballo EC

La carpa de la Praza do Concello de Carballo acoge desde ayer el Mundo Xogo, un espacio para los más pequeños con diferentes juegos como Playmobil, Rolly Toys, Piratix, el pollo Pepe o circuitos Carrera First. Los más pequeños disfrutaron de esta primera jornada, que continuará hasta el miércoles.

Hoy y mañana el horario es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. El lunes y el martes será solo de tarde, de 16.00 a 20.00 horas, y el miércoles 24, de 11.00 a 14.00 horas. Esta será una de las principales citas del fin de semana, aunque habrá muchas más por toda la comarca, inmersa ya en la Navidad.

En Malpica, ayer hubo títeres y hoy será el turno de la solidaridad, con un partido de fútbol en el campo de Xaviña. Además, a las 17.30 horas habrá un homenaje a las pandeireteiras de Mens, con el descubrimiento de una placa en el centro sociocultural de esta localidad. A las 19.00 horas Icía Varela presentará su disco en solitario en la iglesia de Mens, que lleva por título ‘Mens’.

Por otra parte, en la parroquia coristanquesa de Valenza recuperan los Matíns, los antiguos cantos de Nadal, con un recorrido por las casas de la localidad para rememorar esta antigua tradición. En Vimianzo por su parte tendrá lugar el concierto del trío Alana (21.00 horas) al tiempo que continúan los Cantos de Nadal. En Cabana se ha suspendido el Pobodado de Nadal de Riobó por el mal tiempo previsto para hoy