Bergantiños

La patronal eólica gallega lamenta que Meirama se quede sin planta de hidrógeno

Avisa que "no será" el último plan en "caer" ante el "limbo judicial"

Redacción
19/12/2025 18:51
Apunta a la necesidad de implantar más energía eólica en Galicia
Apunta a la necesidad de implantar más energía eólica en Galicia
EC
La Asociación Eólica de Galicia ha manifestado su “decepción y frustración” tras conocerse que las empresas promotoras de la planta de hidrógeno de Meirama (Cerceda) desistieron de seguir adelante con el proyecto y ha avisado de que “no será” el último plan industrial “en caer” ante “el limbo judicial”. 

En un comunicado, la EAG ha indicado que “se pierden 64 millones de euros” de inversión y la creación de “innumerables empleos”. “Ni es el primer plan industrial en caer ni será el último, porque el goteo de deserciones ha comenzado, una nefasta circunstancia sobre la que venimos advirtiendo en los últimos años para el economía de Galicia, pero también para la transición energética y la emergencia climática”, ha recalado la patronal eólica gallega. 

Afirma que los proyectos industriales nuevos necesitan de “energía limpia, barata y local”, de lo contrario “no saldrán adelante, como se está constatando”. Así, ha remarcado que en Galicia “solo la implantación de más energía eólica da respuesta a esas tres condiciones”. 

La EAG lamenta que “la práctica totalidad de los proyectos” presentados y validados por la Administración están afectados por contenciosos o suspensiones cautelares del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, “algo inaudito y muy difícil de entender para el sector”. Hay en el limbo judicial un centenar de parques proyectados que suman alrededor de 3.000 megavatios de potencia", ha lamentado la asociación.  

