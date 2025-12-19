Los concursos de postales y de panxoliñas animan el Nadal de A Laracha

Entrega premios de postales de Nadal este viernes EC

A Laracha está inmersa en la programación navideña con sus diferentes actividades. Ayer se celebró la entrega de premios del concurso de postales y esta tarde será el turno del certamen de panxoliñas María Angeriz Tuset, a partir de las 18.00 horas en la Casa de Cultura.

El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Ensino, Cultura y Deportes, Patricia Bello, fueron los encargados de entregar los doce regalos a los premiados, en el participaron los tres colegios del municipio. En todos los casos los premios consistieron en libros, material educativo y juegos adaptados a las edades de los ganadores.

Los ganadores en la categoría A (premios colectivos a aulas de Educación infantil) fueron 4º y 5º del CEIP de Caión; 5º del CEIP Alfredo Brañas; y 6º del CEIP Otero Pedrayo. En categoría B (1º y 2º de Primaria) fueron Julia Felípez Pallas (CEIP Otero Pedrayo); Mael Lodeiro (CEIP Alfredo Brañas); Olivia Sánchez Escobar (CEIP de Caión).

En categoría C (3º y 4º de Primaria): Alejandra Calvo Fernández (Otero Pedrayo); Valeria Rojo Pérez (CEIP de Caión); y Julia Leis Ambroa (CEIP Alfredo Brañas). En la Categoría D (5º y 6º de Primaria) los ganadores son Iker Rega Castro (CEIP Alfredo Brañas), Lucas Cabalan Álvarez (Otero Pedrayo) y Vida Fernández Gorín (Caión).

Por otra parte, en el concurso de panxoliñas de esta tarde habrá cuatro participantes: Asociación Cultural Santa María de Torás, Coro de Vilaño, Asociación Cultural Arume de Caión y la unión de coros As Salseiras de Caión y Xuvenil Santa María de Torás. La dinámica del concurso será la misma que en ediciones anteriores.

Cada grupo interpretará una única panxoliña y el jurado elegirá a los ganadores, teniendo en cuenta la calidad musical y la puesta en escena. Durante la deliberación, la espera será amenizada por Malabarian on the rox con un espectáculo de circo y humor. Se repartirán 2.000 euros en premios. Por participar se ofrece una gratificación de 200 euros.