Más de seis mil solicitudes para las ayudas PEL 2026 de la Diputación

Trabajador de un anterior plan PEL EC

El Plan de Empleo Local (PEL) de la Diputación ha registrado un total de 6.050 solicitudes tras el cierre del plazo de la convocatoria de 2026. Según traslada el ente provincial, “la elevada demanda confirma, un año más, la consolidación del PEL como una herramienta esencial para apoyar el tejido empresarial, crear empleo estable y contribuir a fijar población, especialmente en los ayuntamientos más pequeños de la provincia”.

Entre los concellos con mayor número de peticiones destacan Melide, Mazaricos, Cedeira y Santa Comba. El presidente provincial, Valentín González, este programa “da respuesta a las necesidades reales de autónomos, pymes y microempresas” y es un “pilar fundamental para el desarrollo del rural coruñés”.