Bergantiños

Papá Noel se instala en su casa de la Praza do Concello de Carballo

Allí estará hasta el día 24 para recibir a los niños de la localidad 

Redacción
19/12/2025 22:23
Casita de Papá Noel en Carballo
Casita de Papá Noel en Carballo
IG
Papá Noel llegará esta tarde a su casita de madera instalada por la Concejalía de Promoción Económica en la Praza do Concello de Carballo, en colaboración con el Centro Comercial Aberto (CCA). Allí estará hasta el miércoles 24, en compañía de sus elfos para recibir a los niños. Desde hoy hasta el martes 23 estará solo de tarde, de 17.30 a 20.30 horas. 

El día 24, sin embargo, estará de mañana, de 11.00 a 14.00 horas. Papá Noel ya les adelantó a los niños su visita en la localidad en las videoconferencias que mantuvo en los últimos días con ellos en el Aula CeMIT. Entre el día 10 y el 18 pasaron por la instalación casi 150 escolares de los centros A Cristina, Xesús San Luís Romero, Lenda Educativa y Fogar.

 Coincidiendo con la visita de estos últimos, el jueves se acercaron también al Aula CeMIT, el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos. Los más pequeños tendrán la oportunidad de trasladar durante estos días sus deseos a Papá Noel para que se cumplan así sus deseos en estas fechas navideñas. Además del CCA y el Concello del Carballo, colaboran con esta iniciativa la empresa Vázquez y Reino, la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y la Fundación Luis Calvo Sanz.

