Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La plantilla de Metalúrgica BB, de cena navideña

Los trabajadores de la firma carballesa realizaron su tradicional celebración el viernes en A de Pako

Redacción
20/12/2025 17:24
Trabajadores de la firma carballesa en la cena del viernes
Trabajadores de la firma carballesa en la cena del viernes
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El plantel de trabajadores de Metalúrgica BB de Carballo se reunió el viernes en su cena de Navidad. Se celebró en el restaurante A de Pako, en la céntrica calle Coruña. En total se sumaron unas 40 personas, entre ellos el empresario Francisco Becerra, junto a directivos, cuadro técnico y trabajadores de oficina y la planta. 

El personal disfrutó del menú seleccionado con el sello de calidad de la casa restauradora, y todos compartieron velada de sana camaradería para arrancar el año con nuevos “folgos”.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Pleno celebrado el jueves en Corcubión

Los socialistas de de Corcubión pidieron unificar las cuotas de basura en Vilar y Quenxe
Redacción
El alcalde y el anterior propietario firmando el acuerdo | cedida

Ponteceso compra una parcela para convertirla en varias infraestructuras para Nemeño
Redacción
Protestas en el centro de salud de Camariñas por la situación | cedida

El BNG reclama refuerzos médicos ante la saturación de los centros de salud de la zona
Redacción
Papá Noel en su casa de Carballo

Papá Noel ya está en su casita de Carballo
Redacción