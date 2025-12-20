Bergantiños
La plantilla de Metalúrgica BB, de cena navideña
Los trabajadores de la firma carballesa realizaron su tradicional celebración el viernes en A de Pako
El plantel de trabajadores de Metalúrgica BB de Carballo se reunió el viernes en su cena de Navidad. Se celebró en el restaurante A de Pako, en la céntrica calle Coruña. En total se sumaron unas 40 personas, entre ellos el empresario Francisco Becerra, junto a directivos, cuadro técnico y trabajadores de oficina y la planta.
El personal disfrutó del menú seleccionado con el sello de calidad de la casa restauradora, y todos compartieron velada de sana camaradería para arrancar el año con nuevos “folgos”.