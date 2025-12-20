La plantilla de Metalúrgica BB, de cena navideña

Trabajadores de la firma carballesa en la cena del viernes Mar Casal

El plantel de trabajadores de Metalúrgica BB de Carballo se reunió el viernes en su cena de Navidad. Se celebró en el restaurante A de Pako, en la céntrica calle Coruña. En total se sumaron unas 40 personas, entre ellos el empresario Francisco Becerra, junto a directivos, cuadro técnico y trabajadores de oficina y la planta.

El personal disfrutó del menú seleccionado con el sello de calidad de la casa restauradora, y todos compartieron velada de sana camaradería para arrancar el año con nuevos “folgos”.