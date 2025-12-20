Mi cuenta

Bergantiños

La unión de coros As Salseiras de Caión y Xuvenil Santa María de Torás se proclamó ganadora con la panxoliña

Casi un centenar de participantes se subieron al escenario, con un auditorio lleno hasta los topes

Redacción
20/12/2025 21:19
Participantes en el concurso de panxoliñas
Participantes en el concurso de panxoliñas
Raúl López Molina
La Casa da Cultura de A Laracha acogió este sábado el tradicional concurso de panxoliñas “María Angeriz Tuset”, donde los participantes demostraron sus cualidades artísticas, además de realzar el espíritu navideño. Los participantes en esta ocasión fueron la Asociación Cultural Santa María de Torás, Coro de Vilaño, Asociación Cultural Arume de Caión y la unión de coros As Salseiras de Caión y Xuvenil Santa María de Torás, con casi un centenar de miembros y un auditorio lleno hasta los topes.

 Mientras el jurado deliberaba para elegir al ganador, el acto fue amenizado por Malabarian on the rox, con un espectáculo de circo y humor. En total se repartieron unos 2.000 euros en este certamen, puesto que solo por participar el Concello ya entregaba una gratificación de 2.000 euros. Así, además de fomentar el espíritu navideño, el Concello apoya económicamente a los participantes.

 La unión de coros As Salseiras de Caión y Xuvenil Santa María de Torás se proclamó ganadora con la panxoliña “Tiempo de paz “ y una espectacular puesta en escena, al acompañar la interpretación con un juego de sombras. La cuantía económica es de 600 euros. El segundo premio fue para Arume de Caión; el tercero, para Santa María de Torás; y el cuarto, para el coro Vilaño, que recibirán 500 euros para cada uno de ellos, además de la gratificación. 

