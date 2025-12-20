Mi cuenta

Bergantiños

Nuevo tributo a las Pandereteiras de Mens como colofón a su año de las Letras Galegas

El Concello descubrió una placa en su honor, con la participación de las agrupaciones de música del municipio

Redacción
20/12/2025 20:37
Acto de homenaje en Mens antes del descubrimiento de la placa
Acto de homenaje en Mens antes del descubrimiento de la placa
Cedida
El Concello de Malpica rindió ayer un nuevo tributo a las Pandereteiras de Mens como colofón a su año, en el que fueron homenajeadas en las Letras Galegas. En el centro sociocultural de Mens se descubrió una placa como reconocimiento a su labor de preservar las cultura popular. La concejala de Cultura, Noelia Freijeiro, elogió el trabajo de esas “seis mulleres valentes e pioneiras que fixeron da música unha forma de vida”. 

Destacó, además, que esto no es solo una mirada al pasado, sino que debe ser un compromiso de futuro para preservar el legado de estas mujeres, además de agradecer el trabajo de las familias. Las representantes de las familias también destacaron el papel de estas mujeres adelantadas a su tiempo de las que hoy se nutren artistas y agrupaciones culturales.

 El alcalde de Malpica, Eduardo Parga, también reconoció el papel de las pandereteiras y expresó su “fondo orgullo” por el legado que dejaron. Además, quiso destacar el papel de Icía Varela, la joven de Cerqueda que continúa transmitiendo la memoria de estas mujeres. 

En el homenaje participaron las tres agrupaciones de Malpica, Malante, Carcaxía y Raigañas, recordando a las pandereteiras de Mens. Además, después de este homenaje, Icía Varela presentaba su disco en solitario que lleva por título “Mens”, y está inspirado en la labor de estas cantareiras de la parroquia malpicana. 

